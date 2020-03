Lucrări de asfaltare în zona CET continuă Pe strada Egretei din cartierul CET angajații SC Confort Urban SRL continua procesul de asfaltare a zonei carosabile. Trama stradala este reamenajata, prin lucrari de extindere a carosabilului și prin modernizarea infrastructurii trotuarelor. Pentru utilizarea eficienta a spațiului public urban, noi locuri de parcare sunt in curs de amenajare pe strada Egretei. Intervențiile asupra carosabilului cuprind și aleile dintre blocuri unde stratul de asfalt este recondiționat. Pentru a nu ingreuna intervenția utilajelor, locuitorii orașului sunt rugați sa respecte regulile de circulatie si semnificatia… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

