Stiri pe aceeasi tema

- O lume fascinanta, unde curioșii de toate varstele pot afla informații inedite despre cele mai controversate animale care au trait pe Terra vreodata, ajunge in Timișoara. Lumea Dinozaurilor „aduce” in ansamblul Iulius Town 19 exemplare, in marime naturala, a celor mai cunoscute specii de dinozauri descoperite…

- Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, și-a deschis astazi, 17 februarie 2022, porțile spre publicul larg și in Municipiul Aiud. Localnicii au primit cu mult interes sosirea acestui lanț celebru in orașul lor, dovada fiind coada care s-a format la ușa magazinului,…

- Cunoscutul arhitect Sever Mitrache este pe simezele artelor plastice slatinene, cu o expoziție de pictura sugestiv intitulata „Fac ce vreau”. Expozitia a fost vernisata la Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt, in prezența mai multor personalitați artistice și a unui numeros public. Vernisajul a avut…

- Polițiștii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva – Nadlac au descoperit astazi, intr-un autotren care circula pe autostrada pe ruta Timișoara – Deva, un utilaj despre care au aflat ca ar fi fost furat din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. „Utilajul in cauza era echipat cu dispozitiv…

- Galeria Institutului Cultural Roman de la Lisabona gazduiește in perioada 10 februarie – 22 martie 2022 expozitia colectiva „sobre VIVER” (Asupra Viețuirii), curatoriata de pictorul Andrei Rosetti. Expoziția cuprinde lucrari de pictura, desen, fotografie, obiect, performance și video ale grupului de…

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg organizeaza la Bastionul Theresia cea de-a XI-a ediție a simpozionului de arta contemporana Garana 2021. Expoziția „Garana 2021 – Simpozion de Arta Contemporana” cuprinde 60 de lucrari de pictura și sculptura aparținand unor artiști consacrați…

- Autostrada Sibiu - Fagaras intra in linie dreapta dupa aprobarea proiectului final care prevede impartirea in patru tronsoane. Aceasta face parte din autostrada Sibiu - Brasov. Autostrada Sibiu - Brasov ar trebui sa lege Autostrada de pe Valea Prahovei (inexistenta si fara constructor si termen de finalizare)…

- Cetațenii care vor sa acceseze fonduri europene și au nevoie de informații se pot adresa la birourile județene. Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2007-2013 in…