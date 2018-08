Ce capete de autostrada spera sa mai inaugureze ministrul Sova in 2018

Ministrul Transporturilor sustine ca, pana la finele anului, ar putea fi dati in folosinta alti cativa zeci de kilometri de autostrada, pe langa cei 28,8 care au fost inaugurati zilele trecute, intre Aiud si Turda. In timpul unei conferinte de presa in care si-a… [citeste mai departe]