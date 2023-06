Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi va participa la un cunoscut festival international de opera DescOpera, care va avea loc in aceasta luna in localitatea Butuceni (Republica Moldova). Evenimentul in aer liber a atras in trecut mii de spectatori si va aduce impreuna teatrele lirice din Chisinau, Odesa si…

- Marea Loja Naționala din Romania este continuatoarea legitima a Marii Loji a Ordinului Masonic Roman, intemeiata la 8 septembrie 1880. Inca de la inființarea primei Loji in 1734 la Galați și pana in prezent, masoneria romana s-a manifestat plenar ca un mo

- Controversatul așa zis șef al masonilor, plagiatorul Radu Ninel Balanescu, a pregatit o gala care se vrea elitista la Ateneul Romanin parteneriat cu Ministerul Culturii și cele mai prestigioase universitați din țara. Gala masonica la Ateneul Roman pentru imaginea lui Balanescu Sub pretextul unei gale…

- De cand a revenit la conducerea Ministerului Culturii in cabinetul Ciuca, Lucian Romașcanu afișeaza o atitudine de aroganța și sictir fața de anumiți parlamentari, mai ales cei din opoziție. Pe site-ul Camerei Deputaților sunt postate o mulțime de intrebari și interpelari adresate ministrului Culturii,…

- Luni, 27 martie, la implinirea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, președintele PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a participat la evenimentele decicate acestei sarbatori a romanitații. Alaturi de Ministrul Culturii s-au alfat la Chișinau și alți policitieni de prim rang de la București, precum…

- Parteneriatul cuprinde 42 de participanti din 8 tari europene: Bulgaria, Grecia, Italia,Letonia,Macedonia de Nord, Polonia,Spania si Romania. Mobilitatea are loc in perioada 21-31 martie 2023 la Sarata Monteoru si Buzau

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat „surpriza amara” in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci. „Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat ‘examenul’ pentru a fi membru al Uniunii…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat "surpriza amara" in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci, care nu a luat examenul. "Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat 'examenul' pentru…