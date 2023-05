Lucian Heius recunoaște ca veniturile statului au fost supraestimate: Romania nu este pregatita pentru impozitarea progresiva

Presedintele ANAF, Lucian Heius, a explicat, joi seara, ca veniturile statului au fost supraestimate, iar ANAF a atras atentia ca tinta nu poate fi atinsa. In privinta impozitarii progresive, Heius considera ca Romania nu este pregatita.

