Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, vineri, la Cluj, ca in luna iunie va fi dat in trafic sectorul de 5 km din Autostrada Transilvania dintre Borș și Biharia.Lucian Bode a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferința de presa, ca acest capat de autostrada, cuprins intre…

- Ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi ca 22 de drumuri nationale sunt inchise, majoritatea din sud-estul tarii, pe patru drumuri nationale exista circulatie ingreunata, iar 35 de trenuri sunt stationate. Circulatia metroului bucurestean se desfasoara normal. "La ora 8,00 s-a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a transmis, miercuri seara, in contextul avertizarilor de vreme rea, ca prioritatea este ca toti cei aflati in trafic sa ajunga in siguranta la destinatie. ”Cei care nu isi vor face treaba, indiferent de pozitia pe care o ocupa, vor raspunde”, a transmis ministrul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in acest an si-a propus sa dea in folosinta cel putin 40 de kilometri de autostrada si maximum o suta de km. Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile…

- Fostul ministru PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, il acuza pe actual ministru, Lucian Bode, care spusese ca a identificat mai multe deficiente grave in desfasurarea si atribuirea contractului de achizitie publica in cazul DN 15, ca nu face nimic toata ziua si ca gaseste vinovati imaginari.Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a transmis, sambata, ca situatia de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, unde au fost identificate o serie de deficiente grave, nu este una singulara la nivel national, iar vremea firmelor ”de casa” ale ”baronului” de Neamt, Ionel Arsene…