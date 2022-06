Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea ar urma sa fie adusa in Romania, din Bulgaria, in zilele viitoare. Chiar in cursul acestei saptamani sau cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare. Cel puțin asta reiese din spusele ministrului de Interne. Lucian Bode, liberalul aflat la șefia MAI, a vorbit, miercuri, 15 iunie, despre…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Elena Udrea va ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel din Sofia i-a respins, joi, cererea de arest la domiciliu. Decizia instantei este definitiva. Potrivit Antena 3, Curtea de Apel din Sofia s-a pronuntat, joi, pe cererea Elenei Udrea de inlocuire a arestului cu arestul la domiciliu. Solicitarea…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Mandatul de reținere emis de procurorii bulgari pe numele Elenei Udrea a fost prelungit cu inca 72 de ore, susțin surse judiciare citate de Antena 3. Potrivit acelorași surse, Udrea va fi prezentata luni in fața instanței, care va trebui sa decida in baza mandatului european de arestare emis de Romania…