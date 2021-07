Stiri pe aceeasi tema

- Un chestor din Ministerul de Interne a ramas fara serviciu la mai bine doi ani de cand a fost prins baut la volan. Chestorul Cristian Ionuț Stan, fost șef al Direcției Cazier Judiciar, din Inspectoratul General al Poliției Romane, a fost prins baut la volan in luna mai 2019. El a fost surprins de colegii…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea, care participa la un concurs de off road, cand masina in care se afla a fost surprinsa de viitura. “Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, duminica, intr-o rapa din judetul Bacau, doua persoane fiind resuscitate la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, pe DN 11 Onesti-Targu Secuiesc, in comuna Bogdanesti, judetul Bacau, un autoturism…

- Liviu Vasilescu, fostul șef al Poliției Romane, este noul director al DGA, iar adjunctul sau va fi Manuela Elena Popescu, comisar- șef, in varsta de 45 de ani. Chestorul Liviu Vasilescu lucreaza de 30 de ani in MAI și a fost șeful Direcției de Operațiuni Speciale și șeful IGPR. Manuela Popescu are 22…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov – Bucuresti, sensul catre Capitala. S-a format coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…