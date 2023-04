Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat miercuri, 26 aprilie, intr-o declarație de presa la sediul MAI, ca in ultimele saptamani dialogul cu omologul sau Lucian Bode s-a intensificat și ca s-au folosit și „cuvinte mai grele”, dar necesare, in contextul in care Romania dorește sa…

- Ministrul roman de Interne, Lucian Bode, a transmis, de fața cu omologul sau austriac Gerhard Karner, ca aderarea Romaniei in spațiul Schengen trebuie sa se finalizeze in anul 2023.„Avem șansa de a valorifica experiența noastra in privința migranților. E o provocare pentru intreaga UE. Romania joaca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri ca „nu este firesc” ca Romania sa isi asume doar obligatii in chestiunea Schengen, „fara a beneficia de drepturile care ni se cuvin”.

- Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria, Gerhard Karner a venit intr-o vizita oficiala in Romania. Acesta va discuta cu omologul sau roman, Lucian Bode, privind intrarea statului in spațiul Schengen, dupa refuzul din decembrie 2022.

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, vine, miercuri in Romania și se va intalni cu ministrul roman al Afacerilor Interne, Lucian Bode. La București, vizita este privita ca o relansare a dialogului romano-austriac, cu așteptari moderate.

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner, care s-a opus admiterii Romaniei in spatiul Schengen , vine miercuri la Bucuresti si are programate discutii cu omologul sau roman Lucian Bode, conform presei din Austria, preocuparea oficialului de la Viena fiind legata in primul rand de traficul de persoane…

- Ministrul de Interne, Lucian Bod,e a anunțat, joi, reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen, la nivel de poliție și inspectorate de imigrari. „In ceea ce privește relația cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, și sunt increzator ca in perioada urmatoare…