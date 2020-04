Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu exista niciun document oficial din partea statului austriac care sa solicite transportul muncitorilor cu trenul, desi oficialii austrieci au anuntat deja calendarul plecarilor.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat miercuri, intr-o intervenție in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in urma rectificarii bugetare aprobate de Guvern, instituția pe care o conduce va primi fonduri suplimentare, astfel incat pot fi finanțate toate obiectivele de infrastructura…

- Aproape 2.000 de romani au fost ajuns la Cluj-Napoca, in plina stare de urgența, de unde au plecat spre Germania, dupa ce au stat, ore bune, unul langa altul, in parcarea aeroportului. Autoritațile au deschis, deja, un dosar penal, iar Ludovic Orban a cerut demiterea directorului aeroportului. Insa,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca a avut o discutie cu antreprenorii principalelor obiective de infrastructura rutiera si feroviara si le-a transmis ca sunt bani alocati pentru aceste proiecte in buget si nu exista nicio datorie catre acestia.

- Aproximativ 73 de kilometri de drumuri judetene din Cluj si Salaj vor fi reabilitate si transformate in drumuri nationale, a anuntat sambata, 15 februarie, la Zalau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, ca unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura feroviara este electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor si a semnat un acord cu primarii din Cluj-Napoca, Oradea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. "Nu problema finantarii o avem, ci mai degraba capacitatea administrativa…

