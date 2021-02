Circa 1.000 de posturi de politie din cele 3.000 existente la nivel national au inca toaleta in fundul curtii sau nu au deloc toaleta, a declarat luni de ministrul de Interne, Lucian Bode. Lucian Bode a afirmat, la Digi24, ca ministerul pe care il conduce isi propune pentru 2021 atragerea a 500 de milioane de euro din fonduri europene, bani ce vor fi folositi pentru modernizarea infrastructurii. "M-am gandit de unde as putea sa aduc mai multi bani la buget in acest an si sa am o crestere fata de anul trecut. Si o crestere de aproape de 500%, vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, imi propun…