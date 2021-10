Stiri pe aceeasi tema

- Efervescența mediului de afaceri și rapiditatea cu care se schimba lucrurile determina de multe ori antreprenorii sa se concentreze pe componenta operaționala a afacerii, iar comunicarea, deși este un pilon strategic important din dezvoltarea companiei, sa ocupe un loc secundar. Iar pierderea din vedere…

- Omenia, pe care gramaticii o califica ba locuțiune adjectivala, ba substantiv, locuia in caracterizarile sumare dar concentrate cu care bunica din parte mamei (m-a avut in grija de la opt luni), lauda rar pe cineva. Om de omenie! Era o țaranca vrednica, din care laudele ieșeau cu parcimonie, fiindca…

- Cantareața Loredana Groza si-a luat ramas-bun de la Ion Caramitru, amintind de celebrul duet cu actorul pentru melodia de mare succes „Buna seara, Iubito!”, lansata in 1988. Loredana Groza a scris duminica noapte, pe Facebook, un mesaj emotionant la despartirea de Ion Cramitru, care a murit la 79 de…

- In urma cu un an, Denisa ducea o viața normala, iar acum se zbate pe un pat de spital sa-și revina dupa bataia primita de la așa-zis iubitul ei. Anul trecut, in luna noiembrie, Denisa a fost batuta cu salbaticie de Calota Marcel Razvan, nimeni altul decat iubitul ei. A stat trei saptamani si trei […]…

- Un startup israelian a dezvoltat un stup de ultima generatie, dotat cu un brat robotic, pentru minimizarea riscului de colaps al coloniilor de albine, relateaza Reuters luni. Bazaitul albinelor acopera zumzetul bratului robotic ce functioneaza cu o eficienta de neegalat pentru un apicultor uman. Unul…

- Noapte luminata de stele doar. Nu oriunde, fiindca satul e o constelație rivala de becuri, ci doar la casa mea,identificata cu Muzeul Pietrei. Aici a amuțit brusc electrica, orbecaim dupa lumanari. iar eu nu mai am cum scrie pe o coala posibilele ”scurturi” care au devenit lungi spre a lamuri vecinul…

- Mii de hectare de vegetație au ars pana acum in Grecia și flacarile se apropie amenințator de zonele populate. Autoritațile evacueaza zi și noapte locuitorii aflați in calea flacarilor.

- Cum sa cureti repede ardeii coptiDaca iti plac ardeii copti, dar te enerveaza coaja lor care se curata foarte greu, iata ce trebuie sa faci ca sa-ti usurezi munca!Inainte de a-i baga la cuptor, se ung ardei cu ulei de masline, iar acest lucru va ajuta la indepartarea cu usurinta a cojii.Cum sa cureti…