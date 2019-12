Lucian Avramescu: Poezie uitată în sertar – La revedere, îngere! Din tinerețea mea n-a ramas decat pofta de a iubi Mersul relativ drept, primind salutul arborilor care-mi dau onorul Și cateva proiecte de carți, la care noaptea croșetez in gand cuvinte In rest, albul zapezii domnește nestingherit pe creștetul meu Cele cateva kilograme plecate din mine pe nepusa masa Imi vor crește concentrația de suflet pe Centimetrul de viața Ieri, cineva m-a imbrațișat… Era o femeie, firește, fiindca inima mea nu primește altfel de imbrațișari Am strans-o și eu, cu prefacuta delicatețe. N-aș zice ca… Mi-a spus ea cu subințeles Referindu-se pesemne la cele cateva veacuri pe… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

