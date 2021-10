Lucian Avramescu: O candelă arde în Biserica din Livadă O prietena ma cearta cu duioșie ca n-am mai postat imagini cu Biserica noastra de Piatra. E bine (eu scarțai din toate balamalele), iar in fața primului vitraliu cu Maica Domnului alaptandu-și cerescul Fiu, arde, pe o masuța de piatra, o candela aprinsa de Giorgiana. Douasprezece scaune cioplite de un pietrar care s-a inspirat de la brancușienele Mesei Tacerii, dau inconjur prin interior Grotei Nașterii. Va voi trimite poze dupa ce, in cateva zile, imi vor sosi de la Cluj, cele trei vitralii comandate de mine, doua pentru uși. Ploile abundente și constante din aceste zile de octombrie, dincolo… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- E cinci pe ceasul din perete. Cat o fi in cerul din care cad zapezi? Poate visez și nu ninge. In Biserica din Livada am trimis ieri o masa alba de calcar. Pe masa soția a aprins o candela. Caldela va arde toata iarna, timp in care mobilez interioarele Bisericii de Piatra. Mi-au sosit și douasprezece…

- Acum doua saptamani, Muzeul Pietrei a fost vizitat de o familie de clujeni. Au fost incantați de ceea ce au vazut, dar nu-i destul pentru ca vizita transilvanenilor sa se integreze in memoria de piatra a locului și sa devina eveniment. La plecare, pentru Biserica din Livada, inchinata Maicii Domnului,…

- Aseara, cand ziua se ingana straveziu cu noaptea, meșterul Vasile mi-a adus o veste pe care o tot așteptam. Turla principala a Bisericii din Livada a fost integral șindriluita. Pe afara e gata. Se vede acum ca o mireasa, iar creionul ei alb se iscalește pe cerul de un albastru fara riduri de nori.…

- Lucian Avramescu Buni zori, prieteni! La Sangeru zorii iși arata un chip bland. Eu ma straduiesc sa raspund cu un zambet. Nu știu daca imi iese. Biserica din Livada iși randuiește ținuta de toamna, iar eu care o vedeam fara opreliștea ușii, liber mereu pentru om și randunele, sunt nevoit sa ma razgandesc…

- Buni zori, prieteni! La Sangeru zorii iși arata un chip bland. Eu ma straduiesc sa raspund cu un zambet. Nu știu daca imi iese. Biserica din Livada iși randuiește ținuta de toamna, iar eu care o vedeam fara opreliștea ușii, liber mereu pentru om și randunele, sunt nevoit sa ma razgandesc la perspectiva…

- M-a sunat cu un mesaj incurajator Liviu Mogoș, cel care a faptuit generos ferestrele Bisericii de Piatra din Livada. Simte ca e ceva in neregula cu mine și ma cearta matinal cu incurajari. Imi da exemplul unui scriitor pe care-l știu foarte bine și care a devenit umbra lui, dar nu se da batut. Eu,…

- Lucian Avramescu Tu de ce n-ai plecat? Ba am plecat, dar m-am intors mereu. Ca ziarist și scriitor ai umblat prin toata lumea. N-ai gasit un loc mai acatarii, mai lustruit unde sa ramai? Cineva trebuia sa fie aici și daca a plecat sa se intoarca pentru a apara bunatatea din om și iarba. Și nu mai sunt…

- De ieri seara, o cruce de piatra s-a suit pe primul turn al Bisericii de Piatra din Livada, intregind Muzeul Pietrei cu o aura de credința și o treapta spre slava cerurilor. Am trait cu emoție momentul in care crucea a fost fixata de meșteri in cer parca. Parea mai sus ca dealurile, ca ideea cu care…