Lucian Avramescu: Fila de joi – Cu creierul, obuz în țeava de tun Cobor cu un lift burdusit de oameni care nu se privesc, Cabinele cad de la etajul 14, pana-n iadul subsolului plat O liftiera grasa proptește la fiecare etaj ușile cu piciorul Piciorul ei inlocuiește un buton care s-a stricat Toți suferim de o boala, eu de una pe care n-o știu, Gripele fac schimb de virusi cu pneumoniile care tușesc tare Odaia inghesuita a liftului E ca o piața de boli, un purgatoriu nedefinit, da la schimb fiecare ce are Doamna asistenta sefa, ala de la trei Vrea sa-i schimbam salonul, altfel pleaca, face rascoala Notez in cap dulcea replica: Sa plece dracului, oricum e in… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt, doamna, apusul, mi-a venit randul, poate Fiecare facem schimb de lucuința cu un sicriu Si Dunarea, cat e ea de Dunare, seaca, ieri dadea peste maluri Iar eu, precum știi, aseara eram navalnic și viu Dactorii nu știu ce am, banuiesc ca-i o boala Ușor anapoda, ușor fistichie Care nu ma mai lasa…

- Scriu rar, din ce in ce mai rar, in mine Raman cuvintele, ca niște oase-n gat Și nu-mi mai vine sa le scriu, chiar daca Caligrafia-mi ține de urat Sunt, doamna mea, azi mai infirm ca ciungii Piciorul bont cu care-am scris s-a rupt Și am ramas deasupra ca un pom Uscat la coaja, viu pe dedesubt Azi,…

- Daca Romania sta bine la ceva, cu siguranța legislația, stufoasa și contradictorie dar și procedurile, aflate in competiție spre ”binele cetațeanului” sunt in top. Cum anume se aplica ceea ce scrie, negru pe alb, in mult prea minunatele legi și proceduri, nu are nicio legatura, de multe ori, cu nici…

- Se inmulțesc cazurile de meningoencefalita. Doua studente din Iași au fost la un pas de a-și pierde viața din cauza acestui diagnostic. Medicii susțin ca, in cazul in care boala nu este descoperita la timp, se poate ajunge la deces. Aceștia enumera o serie de simptome la care trebuie sa fim atenți.…

- „Am patinat in mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vietii, dar nu am avut niciodata astfel de probleme” - a sustinut campionul la patinaj Evgeni Plushenko, dupa spectacolul „Kings on Ice”, care a avut loc in week-end la Cluj.

- Lucian Avramescu M-a sunat spre seara o iubire veche Ce faci, cum iti este, cine-ti e pereche? Te provoc, imi zise, tandru telefonic La un joc de lacrimi, indecis armonic! Eu iti spun o vorba, tu o tai in doua Vrei? Accept am zis, pe la mine ploua! – Apara-ma, Doamne, fiindca știu ca poti De aversa…

- M-a sunat spre seara o iubire veche Ce faci, cum iți este, cine-ți e pereche? Te provoc, imi zise, tandru telefonic La un joc de lacrimi, indecis armonic! Eu iți spun o vorba, tu o tai in doua Vrei? Accept am zis, pe la mine ploua! – Apara-ma, Doamne, fiindca știu ca poți De aversa asta sumbra de…

- Jackie Armstrong, o acrobata de la Circul Zippos, a cazut ieri de la circa 10 metri, in fața a sute de persoane. Ea participa la un show organizat la Winter Wonderland”, in Hyde Park. Martorii au spus ca piciorul i-a alunecat din „hamul” unde de care se folosea pentru reprezentația la inalțime, a notat…