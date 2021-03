Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul medic reghinean Adrian Lobonțiu, considerat unul dintre pionierii chirurgiei robotice din Europa, s-a stins din viața in SUA, la varsta de 54 de ani. Trista veste a fost data de soția sa marți, 9 martie, pe rețeaua de socializare Facebook: "Cu profund regret va anunț ca soțul meu, dr. Adrian…

- Cunoscutul polițist brașovean a raspuns, celor care au avansat ideea ca agresorul din Onești ar fi putut fi impușcat de la la distanța de forțele de ordine cand acesta a aparut pe balcon. Printre cei care au avansat aceasta teorie s–a aflat și vedeta radio-tv Lucian Mindruța. „Anul trecut, ca polițist…

- Primarul municipiului Tarnaveni, Sorin Megheșan, a anunțat pe pagina sa de Facebook, printr-o postare facuta in data de 25 februarie, ca orașul in fruntea caruia se afla are un nou viceprimar, in persoana lui Alin Cimpoca, care a fost votat de 12 consilieri locali. „Alin Cimpoca este noul viceprimar…

- Europa asigura 76% din productia de vaccinuri la nivel mondial. Serurile sunt produse in 27 de fabrici din 11 tari europene. Europa detine 76% din productia de vaccin din lume. Sunt 12 situri de cercetare, in opt tari din lume, care lucreaza incontinuu la dezvoltarea unor noi seruri. Vaccinurile sunt…

- Persoanele care sosesc in Republica Cehia din state incluse pe listele portocalie, rosie si rosu inchis – Romania este inclusa pe lista rosie – trebuie sa prezinte, la intrarea pe teritoriul ceh, rezultatul negativ al unui test molecular PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior sosirii sau al unui…

- Senatorul social democrat de Mureș Leonard Azamfirei a anunțat vineri, 19 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, ca va iniția o dezbatere publica cu scopul de a aduce in atenția autoritaților publice "nevoia unor reglementari clare și a unor responsabilitați asumate, legate de siguranța pacienților." "Oricand…

- Vicepremierul Dan Barna a atras atentia vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca in jur de 1.000 de directori de scoli au fost dati afara din functii „din cele mai variate motive sau pretexte” in aceasta perioada, fapt ce ar fi generat „un sentiment justificat de nedreptate, abuz si politizare in…

- Un pui de urs a fost surprins cum trage de o camera de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului, ajutat de ursoaica. Imaginile au fost postate pe Facebook de catre reprezentanții Romsilva.Ursulețul a reușit sa smulga camera din locul in care era montata, s-a jucat cu ea, apoi, plictisit,…