Luca (ANAT): Avem semnale pozitive de la mari angajatori privaţi care vor să acorde vouchere de vacanţă Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, sustine ca nu a abandonat lupta in ceea ce priveste acordarea voucherelor de vacanta, insa sistemul trebuie regandit, pentru ca a fost vazut doar ca un supliment in plus pentru bugetari, nu si ca o investitie a acestora in turism. "Legat de voucherele de vacanta, nu am abandonat lupta. A fost o neseriozitate crasa din partea guvernantilor, in sensul ca in decembrie discutam de prelungire si cat de benefice sunt si doua luni mai tarziu nu mai aveam bani sa le sustinem. Nu am abandonat lupta, dar e clar ca trebuie regandita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a cheltuit anul trecut din bani publici nici macar un leu pentru promovare, atunci cand aveam nevoie mai mult de promovare de tara, ceea ce consider ca este o palma pe obrazul guvernantilor, a declarat vineri presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. "Anul…

- Voucherele de vacanta emise in perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). "Voucherele de vacanta ar fi trebuit privite de Guvern ca o investitie si nu ca o cheltuiala de la buget, fiind…

- Voucherele de vacanta emise in perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). "Voucherele de vacanta ar fi trebuit privite de Guvern ca o investitie si nu ca o cheltuiala de la…

- Voucherele de vacanta emise in perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). "Voucherele de vacanta ar fi trebuit privite de Guvern ca o investitie si nu ca o cheltuiala de…

- In cursul zilei de astazi, zvonurile venite dinspre PNL au fost confirmate chiar de liderul partidului, Ludovic Orban, care a anunta ca voucherele de vacanta pentru bugetari, aferente anului 2021, nu se vor mai da. "Raman valabile voucherele de vacanta emise anterior si care pot fi folosite…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- Dumitru Luca, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre vacanțele din 2021 in strainatate fara masuri restrictive, dupa ce specialiștii spun ca cei care se vaccineaza vor avea imunitate de peste jumatate de an. Vorbim cu Dumitru Luca…