- Politia britanica antiterorism a arestat duminica seara doi tineri in legatura cu luarea de ostatici de la sinagoga din Texas, Statele Unite. Autorul luarii de ostatici, ucis in urma incidentului, a fost identificat in persoana lui Malik Faisal Akram (44 de ani), cetațean britanic de origine pakistaneza.

- Presedintele Joe Biden a declarat ca barbatul inarmat care a intrerupt o slujba religioasa intr-o sinagoga din Colleyville, Texas, si a luat sambata patru ostatici s-a angajat intr-un "act de terorism", relateaza Reuters preluat de agerpres. "A fost un act de terorism", a declarat Biden duminica…

- Barbatul care a luat sâmbata ostatici într-o sinagoga din statul american Texas si a fost împuscat de trupele speciale ale FBI era cetatean britanic, relateaza dpa, citata de Agerpres. Incidentul s-a produs în congregatia Beth Israel, din localitatea Colleyville, sâmbata.…

- Incident tragic intr-o sinagoga din Colleyville, Texas, sambata seara. Patru oameni au fost luați ostatici, dar dupa ce fortele de ordine americane au purtat timp de cateva ore negocieri cu suspectul, au fost eliberați. Suspectu, insa, a murit, potrivit CNN. „In jurul orei 21:00 (ora locala-n.r.), echipa…

- Au fost momente tensionate in Texas, unde un barbat a ținut ostatici patru oameni intr-o sinagoga. Atacatorul cerea eliberarea unei femei din Pakistan, condamnata in Statele Unite pentru ca a vrut sa ucida cetațeni americani. Forțe impresionante de poliție au ajuns la fața locului, iar președintele…

