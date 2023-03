Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a anunțat vineri ca este mobilizata din cauza unei presupuse luari de ostatici in orașul Karlsruhe din vestul Germaniei, transmite agenția Reuters.Incidentul survine in urma atacului mortal de joi la o sala a Martorilor lui Iehova din Hamburg. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai multe persoane au fost ucise și altele au fost ranite in timpul unui schimb de focuri de arma in orașul german Hamburg, au anunțat joi seara autoritațile. Atacul s-a petrecut in jurul orei locale 21.00, intr-o biserica a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, al doilea cel mai mare din Germania.…

- Mai multe persoane au fost ucise in urma unui atac armat la o sala de intalnire a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, din nordul Germaniei. Șapte persoane ar fi murit și opt au fost ranite in atacul de la lacașul de cult. Dar numarul exact al victimelor e inca neclar. Atacatorul a deschis focul…

- „Focuri de arma” au fost trase intr-un lacas de cult din cartierul Gross Borstel din Hamburg si „mai multe” persoane au fost ucise, iar altele grav ranite, a anunțat pe Twitter Politiei din Hamburg, metropola din nordul Germaniei. „In jurul orelor 21.00, una sau mai multe persoane necunoscute au deschis…

- Cel putin sapte persoane au murit si peste 20 au fost ranite, intre care sapte grav, in urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din orasul Hamburg, in nordul Germaniei, relateaza presa locala. Potrivit RTL si Tagesschau, o unitate speciala a politiei din…

- Poliția a anunțat ca mai multe persoane au fost ucise și altele ranite intr-un schimb de focuri de arma mortal in Hamburg. Incidentul ar fi avut loc la un centru al Martorilor lui Iehova, potrivit DW.Mai multe persoane au fost declarate moarte, iar altele au fost ranite in urma unui schimb de focuri…

- Un barbat a atacat cu un cuțit mai mulți calatori aflați intr-un tren care circula prin landul german Schleswig-Holstein, la granița cu Danermarca. Atacul a avut loc cu puțin timp inainte de ora locala 15.00 (ora Romaniei – 16.00). Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte cine ucise, potrivit unui…