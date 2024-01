Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…

- Conducerea Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anuntat ca elevii din 19 judete raman fara transport gratuit din 8 ianuarie. FORT a transmis, vineri, ca elevii raman fara transport gratuit din cauza unei noi hotarari de Guvern care ar fi trebuit sa rezolve lacunele legislative anterioare.…

- Peste 1400 de articole pirotehnice, indisponibilizate de polițiștii din Beclean și secțiile de poliție rurala Beclean și Petru-Rareș; 7 dosare penale au fost intocmite pentru comiterea infracțiunii de orice operațiune cu articole pirotehnice fara drept La data de 28 decembrie a.c., polițiștii din Beclean…

- Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul Europol. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație și de Senatul Academiei de Poliție, dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara. „Dupa 10 zile in care am aratat condițiile…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat joi ca autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel. Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt date…

- La data de 13 octombrie Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca, in ziua precedenta, ora 21.30, o femeie de 41 de ani, din comuna Ploscuțeni, a avut un conflict cu fostul soț, un barbat de 45 de ani, din aceeași localitate, in urma caruia a fost lovita […] Articolul…