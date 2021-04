Lovituri aeriene asupra Fâşiei Gaza după un nou tir de rachetă spre Israel Armata israeliana a indicat sambata ca a efectuat lovituri aeriene impotriva unor "tinte teroriste" in Fasia Gaza ca raspuns la un tir palestinian de rachete spre sudul Israelului, al doilea in doua zile, noteaza AFP. Aviatia a lovit "tabere de antrenament, un post de lansare a rachetelor antiaeriene, o fabrica de beton, precum si infrastructura unui tunel terorist", a precizat sursa. Racheta trasa cu cateva ore mai devreme spre sudul Israelului a cazut pe "teritoriul israelian, dar intr-o zona nelocuita", a adaugat armata intr-un comunicat, fara a raporta victime sau pagube materiale. Tirul nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

