- Aeroportul a castigat procesul cu fostul sau director. Demis de fosta conducere social-democrata a Consiliului Judetean, Alexandru Anghel a cerut instantei sa se constate ca mandatul ii fusese revocat abuziv. A fost nevoie de trei instante, cu sentinte contradictorii, pentru ca justitia sa ajunga la…

- Cristian Claudiu A., afaceristul șantajat de interlopii din gruparea Sportivilor ca sa renunțe la o afacere de doua milioane de euro, este in pragul falimentului, dupa ce a fost executat chiar de partenerii de afaceri, speriați de dosarul penal.

- Veste neașteptata pentru Gica Hagi. Echipa sa, Farul Constanța, nu a primit UEFA din partea Administratiei de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal și nu va putea participa in sezonul viitor in preliminariile cupelor europene. ...

- Cel mai probabil, Elena Udrea apeleaza la clemența judecatorilor din Bulgaria, pentru ca a invocat in fața instanței faptul ca in penitenciarele din țara noastra sunt condiții insalubre. Ea a povestit faptul ca atunci cand a fost incarcetrata la Targșor, in urma cu mai mulți ani, statea intr-o celula…

- Ministerul rus al Apararii anunța ca a fost grav avariata cea mai importanta nava din flota rusa a Marii Negre, crucisatorul de rachete Moskva, dupa ce munitia de la bord a explodat. Toti membrii echipajul au fost evacuați, in prezent, fiind investigata cauza incendiului. Nava de 12.500 de tone are…

- Medicii din Cluj-Napoca au sesizat poliția dupa ce au scos, din stomacul unui barbat, un lingou de 250 de grame, ce pare a fi de aur. Barbatul a fost cel care a mers la spital și a anunțat situația. Intervenția a avut loc la Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Dr. Octavian Fodor”.…

- Naționala Romaniei de volei feminin primește o lovitura dura. Alexia Carutasu (18 ani), considerata cea mai buna jucatoare din țara va evolua pentru Turcia. Legitimata la Galatasaray, Alexia, voleibalista de senzație a fost convinsa de turci sa aleaga naționala „Semilunei” in detrimentul Romaniei. Informația…

- Tanarul poloist care a murit azi, in timpul unui meci al CS Dinamo cu Rapid Bucuresti, desfasurat la Bazinul Rapid, este Andrei Draghici, in varsta de 23 de ani, informeaza ProSport.Sportivului i s-a facut rau in timpul meciului, a iesit la marginea bazinului si si-a pierdut cunoștința. Medicii au intervenit,…