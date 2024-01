Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez Karim Benzema, care a fost subiectul a numeroase zvonuri de plecare, a revenit in Arabia Saudita si se antreneaza singur la Jeddah, la instalatiile clubului sau Al-Ittihad, potrivit news.roRestul echipei a plecat intr-un cantonament de pre-sezon la Dubai, inainte de reluarea competitiei,…

- Celebrul fotbalist francez Karim Benzema ar urma sa se desparta de echipa saudita Al-Ittihad pentru a reveni la Olympique Lyon, clubul la care a debutat, au afirmat RMC Sport si expertul in transferuri Fabrizio Romano, potrivit radioteleviziunii belgiene RTBF.Karim Benzema, aflat in relatii proaste…

- Atacantul francez Karim Benzema, aflat in relatii proaste de cateva saptamani cu clubul sau saudit Al-Ittihad, s-a intors la Jeddah joi seara, cu 17 zile intarziere, a aflat vineri AFP de la o sursa apropiata clubului.Benzema a plecat in vacanta in urma cu mai bine de trei saptamani dupa ce si-a…

- Criticat pentru prestatiile sale din ultima vreme, atacantul francez Karim Benzema ar fi parasit Arabia Saudita fara sa ofere vreo explicatie. Presa saudita arata ca fostul internațional nu a participat la antrenamentele din ultimele zile ale Al-Ittihad, iar antrenorul Marcelo Gallardo nu l-a trect…

- Criticat pentru prestatiile sale din ultima vreme, atacantul francez Karim Benzema ar fi parasit Arabia Saudita fara nicio explicatie, conform news.ro.Atacantul francez, care a semnat cu Al-Ittihad in acest an, nu a facut parte din lotul care urma sa se confrunte cu Al-Tai astazi. Insa, meciul a…

- Aventura lui Karim Benzema in Arabia Saudita merge tot mai rau, dupa infranerea recenta in fața lui Cristiano Ronaldo și Al-Nassr, scor 5-2, iar francezul este criticat aspru de catre fanii lui Al-Ittihad.

- Echipa saudita Al Ittihad a invins formatia neozeelandeza Auckland City FC cu scorul de 3-0, marti, la Jeddah, in primul tur al Cupei Mondiale a Cluburilor la fotbal, gazduita de Arabia Saudita.Campioana tarii gazda a trecut de campioana Oceaniei prin golurile marcate de Romarinho (29), Ngolo Kante…

- Formația antrenata de Cosmin Contra, Damac, a reușit surpriza etapei in Arabia Saudita, reușind sa se impuna cu 3-1 pe teren propriu in fața celor de la Al-Ittihad, una dintre candidatele la titlu.