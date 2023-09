Stiri pe aceeasi tema

- INEXPLICABIL… Detalii uluitoare ies la iveala in cazul lui Costel Bocaneț din Gura Bustei, plecat la munca in județul Ialomița și gasit decedat la zeci de kilometri de stana unde se angajase. Potrivit surselor noastre, familia decedatului ar fi fost sfatuita sa nu dea in vileag numele taximetristului…

- Ionica Trifa, liderul de sindicat al Asociației Județene a Finanțelor Publice din Arad, a fost plecat in aceste zile la București unde a avut intalniri... The post De ce protesteaza angajații de la Finanțe? Liderul de sindicat de la Arad, Ionica Trifa, ne-a explicat doleanțele acestora appeared first…

- NEMULȚUMIRI… Impozitarea tichetelor de masa și a voucherelor de vacanța cu contribuția la asigurarile sociale de sanatate, in plus fața de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, atenționeaza reprezentanții CNSLR-Frația printr-o scrisoare deschisa…

- Victoraș Micula a ratat ocazia de a fi judecat de o alta instanța, dupa ce, recent, Curtea de Apel Oradea a respins definitiv cererea de stramutare a dosarului in care este acuzat ca a accesat ilegal baza de date a polițiștilor, care s-au comportat ca niște slugi aflate la cheremul fiului de milionar.

- La data de 11 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau impreuna cu reprezentanți al Garzii Forestiere Suceava au efectuat verificari la punctele de lucru ale unor operatori economici din orasul Darmanesti. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 3 sancțiuni…

- Centura ocolitoare a orașului Beclean va fi inaugurata cu intarziere pentru ca podul care traversesza raul Someș, aflat intr-un stadiu avansat de lucrari, s-a prabușit in cursul nopții trecute in rau, relateaza dejeanul.ro. Deocamdata nu se cunosc motivele prabușirii podului lung de 580 de metri, dar…

- Legea nr. 213 din 2023 pentru modificarea Codului Penal a fost promulgata de Președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial. Modificarea legislativa adusa articolului 91 din Codul Penal prevede faptul ca: (3^1) Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul infracțiunilor…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat ca este nevoie ca in Ucraina sa fie legalizate medicamentele produse pe baza de cannabis. Liderul de la Kiev a menționat ca acestea vor ajuta cetațenii care au fost raniți in timpul razboiului sa nu fie nevoiți sa indurere durerile insuportabile provocate…