LOVITURĂ! ROBERT NEGOIȚĂ nu va candida din partea PSD! Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, arata ca dupa aproape 20 de ani de cariera politica iși desparte drumurile de PSD și nu va candida din partea acestui partid la alegerile locale. ”Dupa aproape 20 de ani de cand am inceput aventura politica, dedicandu-mi toate energiile și priceperea unui partid de a carei ideologie m-am simțit intotdeauna cel mai apropiat, a venit astazi momentul sa inchei acest capitol. Anunț public, astazi, ca nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna. Despre motivele acestei decizii previzibile am tot vorbit, dar o sa le punctez inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, arata ca dupa aproape 20 de ani de cariera politica iși desparte drumurile de PSD și nu va candida din partea acestui partid la alegerile locale.Citește și: Mesajul lui Tudorel Toader pentru Anca Alexandrescu: Dragnea, vacanta la Neptun si OUG pe amnistie…

- "Eu n-am avut o relație foarte buna cu Marian Vanghelie, de-a lungul vremii. Mie imi place de el ca spune lucrurilor pe nume și a avut o expresie: mișcare browniana in politica. Mai este o expresie pe aici pe unde sunt eu: bahaus, adica agitație foarte mare, toți se cearta cu toți. Ar fi fost…

- Dupa adoptarea de catre Parlament a impozitarii pensiilor speciale, într-un exces de populism, PSD și PNL se întrec în declarații de presa prin care revendica soluționarea problemei. PSD și PNL uita însa ca tot ei sunt cei care le-au introdus în 2015, pe vremea alianței…

- "PSD a propus și vom vota astazi in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale! Cu 85%! Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent, comparabil cu cele din sistemul public. Acești bani trebuie sa se duca obligatoriu catre alocații și pensii și nu in buzunarele clientelei…

- Dupa o perioada in care parea ca s-a ajuns la un consens general in ceea ce priveste luarea unor masuri comune pentru iesirea din criza provocata de pandemia de coronavirus, iata ca fiecare tara isi stabileste propria strategie. Unele tari s-au relaxat in interior, dar impun masuri pentru straini, obligandu-i…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca in mod real, in Romania, puterea este deținuta de PSD care joaca un rol extrem de abil pentru a recupera distanța fața de PNL.„In mod real puterea este la PSD, care face in momentul de fața un joc perfid. Chiar…

- Eugen Teodorovici spune ca Romania are nevoie de lideri, criticand, pe rand, PNL si pe presedintele Klaus Iohannis, dar si conducere propriului partid. „Sansa Romaniei este sa fie condusa de LIDERI‼️ Oare mai avem aceasta sansa? Cu siguranta Romania ar fi mai puternica si mai prospera…

- Dancila considera ca presedintele Camerei Deputatilor si, interimar, al PSD a fost ori neglijent, ori de rea credinta, fapt pentru care ii solicita demisia din fruntea partidului. "Oricine ar fi fost liderul PSD și Președintele Camerei Deputaților astazi, daca a permis adoptarea acestui proiect…