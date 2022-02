Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea propune înghetarea fondurilor europene pentru Polonia si Ungaria, pe motivul încalcarii statului de drept, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria pe 3 aprilie, a declarat marti comisarul european pentru buget, Johannes Hahn.„Trebuie…

- Pachetul de finanțare propus luni de Comisia Europeana trebuie sa primeasca unda verde din partea statelor membre UE și a Parlamentului European. Mișcarea este o noua incercare a aliaților europeni de a-și arata sprijinul pentru Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza Politico . Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca certificatele Covid emise in blocul comunitar vor fi valabile doar 9 luni fara o doza booster a unui vaccin impotriva coronavirusului, relateaza Deutsche Welle. Regula ar putea fi blocata de o majoritate calificata a guvernelor statelor membre sau de o majoritate…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca efectueaza, in perioada 20 21 decembrie, o vizita la Bruxelles, pentru intrevederi cu inalti oficiali ai institutiilor europene si ai NATO.Programul vizitei va debuta, luni, cu un dineu de lucru cu presedintele Consiliului European, Charles Michel.Marti, prim ministrul…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi ca indemnul facut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „era o parere personala” și ca ”este foarte greu sa vii in acest moment sa discuți despre obligativitatea vaccinarii”, in contextul in care s-a discutat ”prea multe…

- ”Acest regim a fost adoptat pe o baza juridica adecvata. El este compatibil (cu tratatele) si respecta princpiul securitatii juridice”, anunta avocatul general, ale carui concluzii nu sunt obligatorii la CJUE, dar care sunt urmate de obicei de Curte cu sedul la Luxemburg. O hotarare definitiva urmeaza…

