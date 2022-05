Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden cere de cateva saptamani o enorma extindere bugetara, de 33 miliarde de dolari, pentru sprijinirea Ucrainei in lupta contra invaziei ruse. Luni seara, spre surpriza generala, Republicanii și Democrații au ajuns la un acord important, grație caruia se merge mult mai departe, respectiv…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a facut duminica o vizita neanuntata in vestul Ucrainei, unde a avut o intalnire surpriza de Ziua Mamei cu Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, relateaza The Associated

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

- Ucraina va primi 322 de milioane de dolari ajutor din partea Statelor Unite ale Americii pentru a-si spori capacitatea militara. Aceasta asistența va ajuta, de asemenea, forțele armate ale Ucrainei sa treaca la sistemele de aparare aeriana mai avansate.

- Volodimir Zelenski (44 de ani), președintele Ucrainei, l-ar fi indemnat pe Joe Biden (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, sa nu-l sancționeze pe Roman Abramovich (55 de ani), oligarhul rus care deține Chelsea Londra.

- Iranul crede ca se poate ajunge rapid la un acord privind programul sau nuclear daca Washingtonul accepta punctele susținute de Teheran la discuțiile de la Viena, a declarat luni (7 martie) Ministerul de Externe.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat la Teheran…

- Lukașenko a vizitat joi un loc de depozitare a armelor nucleare Osipovsky, ca parte a exercițiilor militare comune ruso-belaruse. „Daca este necesar, vom desfașura nu numai arme nucleare, ci și arme supernucleare, arme promițatoare, pentru a ne apara teritoriul”, a spus Lukașenko, potrivit presei naționale. Președintele…

- Belarusul ar putea gazdui arme nucleare și „supernucleare” in cazul in care NATO și țarile vestice ar face „pași proști” și „nerezolabili”, in contextul crizei de la granița Ucrainei, spune președintele Aleksandr Lukașenko, noteaza Euronews. Lukașenko a vizitat joi un loc de depozitare a armelor nucleare…