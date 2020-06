Stiri pe aceeasi tema

- Turismul in Japonia a incasat o lovitura extrem de dura din cauza pandemiei. Dupa ce a adus flagelul sub control, Guvernul de la Tokyo incearca sa atraga din nou cetatenii straini printr-un plan curajos. Numarul turistilor care viziteaza Japonia a scazut dramatic, iar Guvernul este pregatit sa ia o…

- Organizatia ALDE Sibiu cere ca presedintelui Klaus Iohannis sa i se retraga premiul Charlemagne, "pentru incalcarea principiului de baza al promovarii valorilor de unitate ale Uniunii Europene" in privinta discursului referitor la tinutul secuiesc si legaturile presupuse ale opozitiei parlamentare…

- Maresalul Khalifa Haftar, liderul armatelor libiene din Cirenaica (partea rasariteana a tarii)(foto: www.orientxxi.info) Luni seara tarziu, pe 27 aprilie, un post de televiziune din Libia, Libya Al Hadath, a difuzat un scurt mesaj al maresalului Khalifa Haftar, liderul armatelor libiene din Cirenaica…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania ar putea prelungi, pentru a doua oara, starea de urgența, dar exista și varianta instituirii starii de alerta. Președintele a declarat, in premiera, ca Guvernul va modifica legislația secundara pentru a pregati țara pentru situația in care nu se mai prelungește…

- Pandemia coronavirusului a lovit in multe industrii. Temporar au fost inchise restaurante, cinematografe, centre comerciale și alte locuri de divertisment. Intreprinderile mici și mijlocii sunt acum, cel puțin, departe de cele mai bune vremuri. Cele mai afectate sectoare sunt turismul, industria hoteliera,…

- Japonia va acorda un ajutor de 100.000 de yeni (857 euro) fiecarui rezident, japonez sau strain, a anunțat premierul Shinzo Abe, citat de AFP.„Vom face in așa fel incat sa acordam rapid suma la toata lumea”, a afirmat Abe, in conferința de presa in care a argumentat decizia de a extinde starea de urgența…

- In plina pandemie de coronavirus, cei mai multi dintre japonezi continua sa mearga la serviciu folosind transportul in comun, care este supraaglomerat.Desi guvernatorul Tokyo, Yuriko Koike, i-a indemnat pe cei 13,5 milioane de locuitori sa munceasca de acasa, in cazul in care este posibil, pana pe 12…

- Întrucât am vazut o serie de texte cu privire la modul în care România a reușit cu succes sa țina epidemia sub control, va propun sa ne uitam puțin pe cifre. Ca numar de cazuri, România sta evident, bine în comparație cu multe alte state. Potrivit Worldometers, suntem…