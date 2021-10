Lovitură pentru șoferi! Prețul la motorină va atinge un prag psihologic Previziuni sumbre pentru prețurile carburnaților. Benzinariile deja au inceput sa nu mai vanda carburanți sub 6 lei litru, iar prețurile vor exploda și mai mult. Mai exact, analiștii estimeaza ca in luna octombrie prețul pentru benzina și motorina va trece de 6 lei litru. Amintim faptul ca in doar 3 saptamani, carburanții s-au scumpit cu pana la 19 bani pe litru, iar vinovații ar fi marii producatori care au scumpit barilul de petrol, cu scopul de a-și recupera pierderile de anul trecut. Pe langa prețurile carburanților care sunt mult mai mari, analiștii economici susțin ca scumpirile vor continua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

