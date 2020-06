Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Manchester City a invins pe teren propriu, cu scorul de 5-0, formatia Burnley, intr-o partida din cadrul celei de-a 30-a etape a campionatului de fotbal al Angliei, disputata luni seara. Elevii antrenorului Pep Guardiola s-au impus prin golurile marcate de Phil Foden (22, 63), Riyad Mahrez (43,…

- Rolls-Royce-ul Borussiei Dortmund, mijlocașul ofensiv Marco Reus (31 de ani), de 4 luni pe tușa din cauza unei rupturi de tendon, are șanse infime sa mai joace in acest sezon. Din 4 februarie, de la un 2-3 cu Werder, in Cupa Germaniei, Marco Reus se afla in grija medicilor. Accidentat. La inceput, Borussia…

- Phil Foden (20 de ani), tanarul in care Manchester City iși pune mari speranțe, a comis-o in urma cu cateva zile. In plina pandemie de coronavirus, jurnaliștii de la The Sun l-au surprins pe Foden la o „miuța” pe plaja, unde incalca in totalitate regulile de distanțare sociala impuse de autoritați.…

- Cristiano Ronaldo a demonstrat ca pandemia nu l-a afectat. El a sutat, in timpul antrenamentului, la cosul de baschet si nu a ratat tinta. Atacantul lusitan a revenit in 19 mai la antrenamentele echipei Juventus, dupa 72 de zile de pauza, anunța MEDIAFAX.Pandemia nu l-a afectat pe Cristiano…

- Antrenorul echipe engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, le-a cerut suporterilor sa respecte instructiunile guvernului britanic pentru a face fata provocarilor coronavirusului, relateaza cotidianul Daily Mail. "Cred ca toti fanii din lumea intreaga sunt nerabdatori sa vada din…

- Joe Hart (33 de ani), in prezent la Burnley, e unul dintre cei mai importanți goalkeeperi trecuți pe la Manchester City in istoria recenta. Portarul a dezvaluit ce a discutat cu tehnicianul Pep Guardiola inaintea ultimului sau meci la „cetațeni”, jucat chiar impotriva FCSB-ului, in preliminariile Champions…

- Cluburile elitei italiene din Serie A vor micșora caștigurile jucatorilor și antrenorilor cu o treime, daca sezonul, suspendat acum din cauza pandemiei de coronavirus, nu se va relua. Cutremur la Manchester City » Mama lui Pep Guardiola a murit din cauza COVID-19 Italienii au decis sa taie și ei salariile…

- Pep Guardiola (49 de ani) a decis sa se alature luptei impotriva pandemiei de coronavirus. Astfel, antrenorul lui Manchester City a donat 1 milion de euro pentru furnizarea de echipament medical in țara sa natala, Spania. Catalanul s-a alaturat campaniei lansate de Fundația Angel Soler Daniel și Colegiul…