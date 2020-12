Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu este considerat „dezamagirea anului” de președintele lui Șahtior Donetsk, Sergei Palkin, care a declarat asta intr-un interviu publicat pe canalul TV al clubului Șahtior Donetsk. Intr-un interviu publicat pe canalul TV al clubului Șahtior Donetsk, președintele gruparii ucrainiene,…

- Pe 1 decembrie, la ora 20:00, Selly prezinta, pe canalul saude YouTube, unul dintre cele mai importante proiecte ale sale, “Selly Show”.Formatul va fi transmis dintr-un platou dedicat și reprezinta un upgrade de conținut,care iși propune sa duca divertismentul la urmatorul nivel. „Va fi cel mai tare…

- Canalul oficial de YouTube al emisiunii „Acces Direct” a atins pragul de 1.000.000 de abonați. Cu acest prilej de sarbatoare, Mirela Vaida, moderatoarea emisiunii, le-a mulțumit tuturor urmaritorilor.

- El a facut aceste comentarii intr-un inregistrare video postata pe conturile sale de Facebook, YouTube si Twitter. Bannon a pretins in mod eronat ca presedintele republican in exercitiu a castigat un nou mandat, desi voturile inca se numara in cateva state-cheie, si a afirmat ca Donald Trump ar trebui…

- Reteaua Twitter i-a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat joi ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati, relateaza CNN. El a facut…

- Piesa Pretty Thoughts a fost lansata cu lyric video pe contul oficial al lui Henri Purnell si cu un performance video impresionant pe canalul de YouTube al INNEI. In sectiunea "Videoldquo; puteti asculta noua piesa a Innei.Constanteanca Inna a lansat Pretty Thoughts in colaborare cu Henri Purnell. Melodia…

- Ion Cristoiu reia un comentariu publicat de marele ganditor al politicii romanesti, Nae Ionescu, in 1930, pentru a demonstra ca nimic din ceea ce ne surprinde azi nu e o premiera, afirmand ca pentru romani timpul pare sa fi stat in loc in ciuda evenimentelor care au trecut peste ei timp de un secol.Redam…

- Dani Mocanu a lansat recent piesa "Regii Romanie," scrisa și interpretata impreuna cu Abi Talent, care a ajuns la peste 17 milioane de vizualizari pe YouTube in doar trei saptamani. Dani Mocanu, VESTE-BOMBA din partea procurorilor! Are legatura cu dosarul in care a fost acuzat de INFRACTIUNI…