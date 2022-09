Stiri pe aceeasi tema

- „Facem publica invitația pe care am primit-o. (...) Cred ca domnii care lanseaza mai multe minciuni la adresa noastra, vor fi dați in judecata pentru aceasta minciuna. Nu am reușit decat ieri introducerea in Biroul permanent și realizarea formalitaților pentru vizita in SUA, așa ca nu pot ajunge duminica…

- Fundația Israel Heritage Foundation i-a retras lui George Simion invitația la un dineu care va avea loc in SUA, in 18 septembrie, la care invitatul de onoare va fi Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al lui Donald Trump.

- George Simion, interzis la un eveniment in SUA, unde urma sa participe la o reuniune a Israel Heritage Foundation, de la New York, in 18 septembrie, la invitatia Coaliției Interparlamentare pentru Etica Globala (IPCGE). Era vorba despre o cina data in cinstea lui Mike Pompeo, fost secretar de stat in…

- Fundația Israel Heritage l-a informat pe George Simion ca nu va putea onora invitația adresata președintelui SUA de a participa la o cina cu Mike Pompeo, fost secretar de stat și director CIA in mandatul președintelui Donald Trump, relateaza G4Media care prezinta scrisoarea adresata de fundație. „Dupa…

- Liderul AUR, George Simion, pleaca in Statele Unite ale Americii, in perioada 17-19 septembrie. El a fost invitat de catre Inter parliamentary Coalition for Global Ethics sa partticipe la reuniunea organizata in data de 18 septembrie 2022 la New York.

- Liderul AUR, George Simion, pleaca in Statele Unite ale Americii, in perioada 17-19 septembrie. El a fost invitat de catre Inter parliamentary Coalition for Global Ethics sa partticipe la reuniunea organizata in data de 18 septembrie 2022 la New York. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul…