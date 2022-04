Lovitură pentru fondurile de investiții străine. Obligate să arendeze terenurile agricole pe 10 ani Parlamentarii social-democrați au decis sa puna capat abuzurilor fondurilor de investiții straine care au cumparat terenuri agricole romanești și sa le oblige sa arendeze pe minimum 10 ani. Fermierii se plang de ani de zile ca nu pot face investiții, nu pot obține credite bancare și nu pot accesa fonduri europene din cauza contractelor de […] The post Lovitura pentru fondurile de investiții straine. Obligate sa arendeze terenurile agricole pe 10 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

