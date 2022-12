Lovitură la Chișinău: un ziar a pus mâna pe telefonul organizatorului protestelor partidului Șor pentru ”gaz ieftin” Ziarul de Garda, saptamanal de investigații din Republica Moldova, publica in ediția tiparita de joi, 1 decembrie, mesaje telefonice despre bani dintre șefi ai partidului Șor. Jurnaliștii au intrat, dintr-o sursa anonima, in posesia unui telefon care i-a aparținut lui Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei și cel anunțat chiar pe siteul Partidului Șor, ”liderul protestelor”. In mesaje, Țurcanu, care are o funcție similara cu cea de șef de Consiliu Județean in Romania, discuta cu oamenii partidului Șor despre ”colaci” și ”benzina” ca sa evite, in general, termenul de ”bani”. Zeci de discuții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

