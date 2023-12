Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a declarat ca isi "extinde" operatiunea in Fasia Gaza, relateaza Agentia France-Presse, preluata de The Guardian.Israelul a avertizat locuitorii din cea mai mare tabara de refugiati din Gaza, Jabalia, si dintr-o tabara de coasta din apropiere sa plece, in timp ce armata a declarat…

- In timpul vizitei sale in Israel, Biden a exprimat acordul fața de planurile lui Netanyahu legate de o intervenție impotriva Hamas, in ciuda nemulțumirii generate de explozia recenta de la un spital din Gaza care a avut ca rezultat numeroase victime civile.Incidentul de la spital a provocat proteste…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat marti ca „nimeni nu va putea opri fortele de rezistenta” daca Israelul isi continua ofensiva impotriva Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. „Daca crimele regimului sionist continua, fortele musulmane si de rezistenta vor deveni nerabdatoare…

- Operațiunea terestra a Israelului impotriva Hamas in Gaza va fi o 'baie de sange' pentru ambele parți (analiza Washington Post)Operațiunea terestra anunțata de Israel impotriva militanților Hamas din Fașia Gaza ar putea duce la pierderi uriașe de ambele parți și risca sa implice și alte țari in conflict,…

- Israelul schimba foaia și e pregatit de ce este mai rau. Razboiu care dureaza de mai bine de o saptamana pare ca se extinde. Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei,…

- Armata israeliana se pregateste de ”manevre terestre” in Fasia Gaza, dar nimic ”nu a fost inca decis”, a declarat joi, 12 octombrie, un purtator de cuvant militar, in cea de a sasea zi a razboiului declansat de atacurile fara precedent ale Hamas asupra Israelului, relateaza Agerpres . ”Ne pregatim pentru…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…