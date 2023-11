Lovitură: Georghe Buhnici a pierdut procesul cu CNCD. Are de achitat o amendă uriașă George Buhnici a pierdut procesul cu CNCD! Acesta are de achitat o amenda uriașa dupa ce a spus ca femeile care au kilograme in plus sau celulita nu ar trebui sa iși expuna corpul pe plaja. O intreaga țara a luat atunci foc, iar Buhnici a fost reclamat la CNCD. Deși ulterior și-a cerut scuze, acesta a refuzat sa iși asume urmarile decșarațiilor lui și a contestat amenda de la CNCD. Contestația a fost respinsa, așa ca Buhnici s-a ales cu o amenda de 20.000 de lei, pe care va trebui sa o achite Declarațiile care i-au adus amenda Declarațiile care i-au adus „Și-am vazut fete care arata foarte bine, aici. Dar am vazut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

