- Romania este penultimul stat european la cheltuieli de sanatate. Ca pondere, cheltuim mult pe spitale pentru ca investim infim in prevenție, arata cele mai recente date Eurostat, publicate zilele trecute. Sistemele medicale sunt organizate si finantate diferit in statele membre UE, dar accesul universal…

- Intrata, in ultimii ani, intr-un trist con de umbra, gimnastica romaneasca da semne de revigorare. Noua generatie de junioare pare a fi una de valoare, insa e nevoie de timp si multa pregatire pentru a spera ca vom ajunge din nou in varful piramidei. Evolutie foarte buna pentru echipa feminina de gimnastica…

- ​În prezent, legislația prevede aplicarea unei cote fixe de impozitare, de 10%, pe majoritatea tipurilor de venituri obținute din piața de capital, aplicabila asupra câștigului realizat, scrie Alexandra Smedoiu, președinte CFA România, într-un newsletter al AAFBR. În plus,…

- Alte 1470 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 16 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 4-Italia, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Franța, 1-Irlanda, 1-Marea Britanie, 1-Spania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate…

- Belgia și Franța se intalnesc astazi, de la ora 21:45, in a doua semifinal din Nations League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Prima finalista este Spania. „Furia Roja” a trecut miercuri de Italia, scor 2-1Marea finala se joaca duminica. ...

- Echipa feminina a Romaniei a castigat ultimele doua editii ale Europenelor, in 2017 si in 2019.La Cluj Napoca se desfasoara in perioada 28 septembrie 3 octombrie, Campionatul European de tenis de masa pe echipe rezervat seniorilor. Competitia reuneste la start, in BT Arena, 24 de echipe feminine si…

- Premierul Florin Cițu a catalogat drept „un moment istoric” ceremonia care va luni cand președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna Planul Național de Redresare și Reziliența a Romaniei. Intr-o declarație facuta luni de la sediul PNL, Florin Cițu a declarat ca primii bani ar urma…