Cele peste 100.000 de vaccinuri Pfizer donate Republicii Moldova de catre Romania deja au ajuns la Chișinau.

In cadrul evenimentului de recepționare a lotului de vaccin a luat parte și ministrul de Externe al Romaniei, Bogdar Aurescu, transmite Știri.md.

”Susținem in toate modurile cetațenii R. Moldovei. Dorim sa ramanem in continuare cel mai bun prieten al R. Moldova, in baza relației noastre speciale, bazate pe comunitatea de limba, istorie și cultura.

Vizita mea vine in continuarea proiectelor de sprijin anunțate de președintele Klaus Iohannis”, a declarat Aurescu.

