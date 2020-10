Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 octombrie, la ora 18:15, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 18.000 de caștiguri in valoare totala de peste 798.000 de lei.Rezultatele Loto 6/49 de azi, 11 octombrie…

- Rezultate Loto 6 din 49, joi, 8 octombrie. Numerele caștigatoare, live pe Romania TV Loteria Romana pregatește o noua extragere, pentru ziua de joi, 8 octombrie. Numerele caștigatoare vor fi extrase in aceasta seara. Loto 6/49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: Loteria…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 04.10.2020. Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 04.10.2020, live pe Romania TV Loto 6/49: Joker: Loto 5/40: Noroc: Super noroc: Noroc plus: La…

- Duminica, 4 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 1 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.265 de caștiguri in valoare totala de peste 630.300 de lei.Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 4 octombrie 2020: Loto 6/49: Joker:…

- Rezultate LOTO. Tragerea LOTO 6 din 49, din 1 octombrie 2020. Ce premii au fost puse in joc LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 01.10.2020, live pe Romania TV Loto 6/49: Joker: Loto 5/40: Noroc: Super noroc: Noroc plus: Reportul la principalele categorii de extrageri loto…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,77 milioane lei (aproximativ 572.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.500 de euro). TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE Romania…

- Duminica, 23 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 20 august, Loteria Romana a acordat peste 11.800 de caștiguri in valoare totala de peste 773.000 de lei.Rezultatele tragerilor Loto de duminica, 23 august 2020:Loto 6/49:…

- Noi trageri Loto 6/49 și Noroc, live pe Romania TV Joi, 23 iulie 2020, au loc noi trageri: Loto 6/49: Noroc: Joker: Noroc Plus: Loto 5/40: LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 19 iulie 2020. Duminica, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49,…