- Vineri, 24 decembrie 2021, a avut loc cea de-a treisprezecea extragere saptamanala la Loteria Vaccinarii. Numarul de ordine care acaștigat premiul de 100.000 de lei este 3.334.345. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 3.318.951 – 3.367.675, corespunzatoare participanților…

- Loteria de Vaccinare a ajuns la a 12-a extragere saptamanala, care a avut loc duminica, 19 decembrie 2021. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 3.258.167 – 3.318.950, corespunzatoare participanților care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 17 decembrie,…

- Loteria de Vaccinare consta in extragerea aleatorie de numere in vederea acordarii de premii in bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care si-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului si care se inscriu pentru participare la extrageri in aplicatia…

- Duminica, 31 octombrie, a avut loc cea de-a cincea extragere saptamanala si prima extragere lunara, la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 1.872.850 –2.331.899 corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri,…

- A patra extragere la Loteria de vaccinare a avut loc duminica, 24 octombrie. Au participat aproape 250.000 de persoane vaccinate anti-COVID cu ambele doze. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 1.627.568 – 1.872.849, corespunzatoare celor care s-au inscris pana vineri…

- ”Duminica, 10 octombrie va avea loc cea de-a doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 8 octombrie, la orele 12:00”,…

- Autoritatile romane nu au publicat nicaieri rezultatele Loteriei Vaccinarii, desi acestea trebuiau postate pe site-urile Loteriei, Ministerului Economiei si Ministerului Sanatatii. Amintim ca duminica seara a avut loc prima extragere in cadrul Loteriei de Vaccinare, transmisa de TVR. Participantii s-au…

- Cine s-a vaccinat s-a putut inscrie, saptamana trecuta, la prima extragere a Loteriei Vaccinarii. Dar cine a vrut sa afle daca a castigat unul dintre cele 81 de premii puse in joc a cautat in zadar rezultatele, dupa extragere, pe site-ul Loteriei Romane, pe cel al Ministerului Sanatatii și pe cel al…