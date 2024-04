Stiri pe aceeasi tema

- APEL… Astazi, 17 aprilie 2024, Poliția Municipiului Huși a fost sesizata cu privire la faptul ca Gheorghiu Mihai Alexandru, din municipiul Huși, județul Vaslui, in varsta de 36 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 16 aprilie 2024, și nu a mai revenit sau contactat membrii familiei sale.…

- in dimineața zilei de 21 martie 2024, cand un adolescent de doar 16 ani, intr-un act inconștient, a furat mașina parinților sai și a provocat un accident grav. Evenimentul tragic a avut loc in jurul orei 2:35, pe DN 11A, in apropierea localitații Adjud catre Urechești, Bacau. Alertat de producerea accidentului,…

- “Mi-a dat pachetul asta. Nu știu exact, dar cred ca este hașiș.” Aceasta a fost declarația unui barbat in varsta de 72 de ani, care a fost prins de jandarmi in scara unui bloc din Bacau, avand substanțe interzise asupra sa. Totul s-a petrecut seara trecuta, in jurul orei 22.00, cand jandarmii din cadrul…

- Un polițist a fost calcat cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Trei persoane au fost arestate pentru 30 de zile, pentru prinderea acestora politistii covasneni fiind nevoiti sa traga focuri…

- IN VIZOR… Vasluianul Alexandru Pașcanu (25 de ani), jucatorul celor de la Sporting Gijon, in Liga 2 din Spania, se afla pe lista preliminara a “stranierilor” pentru dubla amicala cu Irlanda de Nord și Columbia. Fundașul nascut la Barlad este in atenția selecționerului Edi Iordanescu, dar inca nu a debutat…

- INCINDENT… In urma cu puțin timp, la 112 a fost solicitat ajutor de urgența, pentru o persoana care ar fi cazut intr-o piscina. La fața locului s-au deplasat in pompierii militari de la Secția Huși ai ISU, cu echipaj specializat, dar și o ambulanța aparținand SAJ Vaslui. In aceste momente, acțiunea…

- INEDIT… Aproape ca nu exista drum in municipiul Vaslui fara gropi și denivelari. Unele artere din municipiu arata ca dupa bombardament. Sunt strazi care, deși au fost reparate recent, acum au iarași nevoie de alte reparații. Din cauza gropilor din asfalt, traficul prin municipiu se desfașoara cu greutate,…

- MARTOR DENUNȚATOR… Ziarul Vremea Noua inca nu a reușit sa intre in posesia referatului de arestare a directorului de la SC Reiser LDP Barlad, care a fost arestat preventiv pentru o mita de 100.000 de lei, insa colegii nostri de la G4media.ro au reușit sa puna mana pe o parte din stenogramele discuțiilor…