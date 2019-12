Stiri pe aceeasi tema

- LOTO 6/49. Noi trageri loto sunt programate joi, 5 decembrie, dupa ce la categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 19,54 milioane lei (peste 4 milioane de euro), iar la Noroc reportul depaseste 1,84 milioane de lei (385.000 de euro), informeaza luni Loteria Romana.…

- Loteria Romana a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 31 octommbrie 2019. Fondul de castiguri pentru categoria I este pentru aceasta tragere de 500.000 de lei. La Loto 6 din 49, la categoria I se va inregistra un report in valoarea de peste 12.88…

- Joi, 31 octombrie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.306 caștiguri, in valoare totala de 19.111.562,33 lei. Rezultatele Loto 6/49 din 31 octombrie 2019: Loto 6/49:…

- Loteria Romana a organizat, joi, 24 octombrie, cea de-a patra și ultima tragere din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 octombrie, s-au inregistrat 26.666 de caștiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24octombrie 2019:…

- Un report in valoare de peste 17,66 milioane lei (peste 3,71 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, dupa tragerile loto de duminica, cand s-au inregistrat 26.666 de castiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei, informeaza Loteria Romana, scrie Agerpres. Cea de…

- Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto de duminica, 6 octombrie, ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc...

- Duminica au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc o suma de peste…

- Un report in valoare de peste 16,30 milioane lei (peste 3,43 milioane euro) este in joc la categoria I a jocului Joker din cadrul tragerilor loto de duminica, informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,70 milioane…