La sfarsit de saptamana, doi ieseni au murit in accidente de circulatie. Altii au scapat ca prin minune, chiar daca masina in care se aflau s-a descompus. Final de saptamana negru in judetul nostru, dupa ce trei accidente rutiere grave au avut loc, in doar doua zile, pe drumurile iesene. Doua persoane, ambele din judetul Iasi, si-au pierdut viata in evenimentele nefericite petrecute in weekend-ul trecut. Un sofer a murit carbonizat dupa ce flacarile au cuprins masina in care se afla, dupa ce a lovit cu putere un cap de pod si s-a rasturnat, in timp ce un motociclist a murit pe loc dupa ce a fost…