Loteria legiferării prin asumări (Analiza) PNL și-a stabilit o strategie clara. Va legifera și, implicit, va guverna prin asumari succesive de raspundere. Iși va trece astfel toate actele normative pe care le dorește. In termen record, va schimba tot ceea ce este mai important in materie legislativa. Pana cand PSD se va opinti și a introduce o moțiune de cenzura care va fi și votata. Dar daca PSD nu se va opinti? Vezi și: Rareș Bogdan amenința cu DEMISIA din PNL: In acel moment eu ies pe alta ușa Asumarea de raspundere este o soluție extrema. Conform spiritului Constituției Romaniei și a practicii de pana acum, este utilizata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

