Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI LOCALE 2024. Candidatul PSD Mihai Mateescu a caștigat alegerile pentru Primaria Baile Govora cu 53,09%, iar liberalul Radu Barascu a obținut 34,02%, potrivit rezultatelor finale centralizate de Code for Romania.

- Nicușor Dan, primarul general in exercițiu, a caștigat alegerile pentru Primaria Generala a Municipiului București, arata rezultatele exit-poll. Rezultatele exit-poll arata urmatoarea erarhie in cursa pentru Capitala: Nicușor Dan (independent susținut de Dreapta Unita și REPER) – 45% Gabriela Firea…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului-Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- Pe 9 iunie, in Romania vor avea loc alegerile locale și europene. UDMR considera ca unitatea comunitații poate fi cheia succesului, astfel incat comunitatea sa aiba reprezentanți atat in unitațile administrative cat și in Parlamentul European. „In ultimii patru ani, liderii Comisiei Europene, Parlamentului…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului-Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, și-a depus astazi candidatura pentru un nou mandat alaturi de echipa de consilieri locali. ”Mi-am depus astazi candidatura pentru un nou mandat de primar alaturi de colegii mei de partid, viitori consilieri locali. Suntem o echipa in slujba cetațenilor,…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca decizia cu privire la viitorul prezidențiabil PSD va fi luata dupa alegerile din 9 iunie. „Eu cred ca este corect sa vedem votul romanilor de pe 9 iunie și pe urma politicienii pot lua decizii foarte rapid. Eu nu sunt convins, eu cu mine, ca sunt cel mai bun…