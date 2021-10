​Loteria de Vaccinare: au rămas câteva ore pentru înscrierea la extragerile de duminica aceasta Cei care vor sa se înscrie pentru duminica aceasta (10 octombrie) la extragerea Loteriei de Vaccinare mai au câteva ore la dispoziție. Practic, vineri la ora 12:00 este termenul limita. Cei care se înscriu dupa aceasta ora, intra în cea din data de 17 octombrie. Oricine este vaccinat cu schema completa se poate înscrie.



Ce trebuie sa faci: pașii de înscriere

1. accesare site https://certificat-covid.gov.ro;

2. autentificare: se introduce adresa de e-mail;

3. verificare e-mail: link de autentificare;

4. accesare e-mail primit de la platforma… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

