Stiri pe aceeasi tema

- Tyson Fury (34 de ani), de doua ori campion mondial la categoria grea, a anunțat pe contul personal de Instagram ca varul sau, Rico Burton, a fost injunghiat mortal in fața unui pub din Manchester, duminica dimineața. Rico, in varsta de 31 de ani, ar fi fost injunghiat in gat, in fața unui bar din Altrincham,…

- Un celebru afacerist s-a trezit cu conturile de pe rețelele de socializare blocate! Este vorba de cvadruplul campion mondial de kickboxing Andrew Tate, care are mari probleme. Conform unor informații, ar fi fost interzis de giganți ai rețelelor de socializare. Controversatul influencer a fost anterior…

- A trecut aproape un an de la filmarile pentru emisiunea Insula Iubirii. Cerasela a fost una dintre cele mai controversate concurente din acest show, iar acum face ravagii pe contul sau personal de Instagram, de fiecare data cand posteaza vreo fotografie, acolo unde are un numar impresionant de urmaritori.

- Gabi Badalau se apara dupa ce Claudia Patrașcanu a facut acuzații grave la adresa lui și la adresa familiei sale. Omul de afaceri iși dorește sa divorțeze cat mai repede de mama copiilor lui. Recent, Claudia Patrașcanu a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj in care spune ca cei doi…

- Toata presa vorbește despre așa zisa relație dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. Cei doi au intrat in atenția publicului de cateva zile bune, iar asta din cauza ipostazelor in care se afișeaza. In acest moment cei doi sunt in vacanța in Grecia și se bucura de compania unul altuia. Nu au…

- O capra a devenit centrul atenției pe rețelele de socializare dupa ce stapanul ei a postat fotografii cu animalul ciudat.Un pui de capra poate intra in cartea recordurilor cu cele mai lungi urechi din istorie. CREDIT: Anadolu Agency Este vorba despre o capra pe nume Simba, nascuta acum cateva zile in…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Fostul ministru a postat pe rețelele de socializare primul mesaj, dupa ce a fost inchisa in Penitenciarul Targușor.

- Aproape jumatate dintre persoanele care au raportat ca au pierdut monede digitale intr-o inselatorie au spus ca escrocheria a inceput cu o reclama, o postare sau un mesaj pe o platforma de socializare, potrivit FTC. Nebunia pentru criptomonede a fost la un nivel maxim anul trecut, iar bitcoin a atins…