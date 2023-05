Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare in familia Antoniei! Alex Velea a implinit 39 de ani, iar partenera lui i-a facut o surpriza romantica cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi au ales sa se bucure de o destinație de lux, astfel ca au mers in Dubai. Iata imaginile cu cei doi!

- A dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Brigitte Pastrama a revenit in țara, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel ca i-a facut o surpriza romantica la aeroport. Chiar daca a fost vorba despre…

- Cand ies in oraș, oamenii din jur spun ca par a fi surori! Intr-adevar, Adina Buzatu a devenit mama tanara, insa relația cu fiica ei, Sara, este una atat de speciala, incat ies impreuna in cluburile de fițe, au gaști comune și merg impreuna și in vacanțe! Avem detalii in exclusivitate pentru Playtech…

- Cum s-a transformat din cerșetor in hoț, un barbat in parcarea magazinului Kaufland din Sebeș. Ce pedeapsa a primit pentru un furt Un barbat din Sebeș care obișnuia sa cerșeasca in parcarea supermarket-ului Kaufland din Sebeș a fost condamnat pentru furt dupa ce a sustras potrofelul unei femei, in parcarea…

- Un barbat din ALBA a primit ”cadou” din partea iepurașului de Paște un ordin de restricție, dupa ce și-ar fi agresat iubita Un barbat din ALBA a primit ”cadou” din partea iepurașului de Paște un ordin de restricție, dupa ce și-ar fi agresat iubita Un barbat din Teiuș s-a ales cu ordin de restricție…

- Fenomenul distrugerii jocurilor de noroc tip pacanele: Ce pedeapsa a primit un barbat care a spart cu pumnul ecranul unui aparat Fenomenul distrugerilor cauzate de clienții locațiilor in care exista jocuri de noroc de tipul ”slot-machine” sau popular ”pacanele”, este unul destul de ridicat. De cele…

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!