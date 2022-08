Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a participat la Wimbledon și la alte turnee importante de tenis, Simona Halep a intrat in concediu. Celebra sportiva a ales o vacanța de lux pentru a se relaxa.In urma cu cateva zile, Simona Halep a plecat din Romania insoțita de soțul ei, de Toni Iuruc. Cei doi s-au imbarcat in avion cu destinația…

- In prima zi de festival la malul marii, 12 persoane au fost depistate cu substante psihoactive asupra lor. Un tanar a fost testat și s-a dovedit ca a consumat substanțe interzise de lege in Romania, insa a incercat sa faca tot posibilul pentru a scapa basma curata. Bineințeles, a trebuit sa le dea socoteala…

- Astazi este ziua cea mai lunga a anului, maximul de lumina si soare care ajunge pe Pamant minutul de maxim fiind la ora 12.15, aproximativ, in Romania . Am urmarit in ultimii ani starea vremii si am observat cum in preajma Solstitiului de vara, vremea este frumoasa si insorita. In ziua dinainte ieri…

- Expoziția organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in parteneriat cu Muzeul Național de Arta Timișoara transpune pe simeze fenomenul nostalgiei revizitat printr-o analiza critica a prezentului.

- Crainicul Telejurnalului dinainte de ’89 și figura emblematica in Zilele Revoluției la TVR, Cornelius Roșianu a fost unul dintre puținele vedete ale televiziunii Romaniei comuniste. In 1997 cel a facut echipa cu Paul Șoloc și Nicolae Meline la pupitrul știrilor postului național a plecat din TVR (unde…

- Presa de la Atena a oferit detalii despre reținerea lui Sorin Oprescu , 70 de ani „Un adevarat thriller de spionaj”, a scris publicația Proto Thema , care a notat ca fostul primar general al Capitalei se ascundea in Glyfada, o suburbie de lux din capitalei Greciei. „Un caz care amintește de un thriller…