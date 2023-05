Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul David Garrett revine la Bucuresti si va concerta pe 18 august, la Arenele Romane, un loc adecvat conceptului scenic al show-ului „Iconic”. Concert inedit de muzica clasica va fi sustinut in aer liber, incepand cu ora 20.00, conform news.ro.Dupa turneul de succes al anului 2022, „Alive-my…

- Al Bano va sarbatori implinirea varstei de 80 de an printr-un turneu grandios care va incepe pe 18 mai la Arena di Verona și va ajunge in București, pe 27 mai, la Sala Palatului. Pe 20 mai va schimba prefixul artistul. Turneul intitulat „4 ori 20” va fi transmis in direct de postul de televiziune RAI1.…

- Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei dirijata de Cristian Mandeal va sustine miercuri, 5 aprilie 2023, ora 20.30 un concert extraordinar la Salonic, mai precis la Megaron Thessaloniki Concert Hall, precedat de un concert la Ateneul Roman, pe 3 aprilie

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a discutat, vineri, cu ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk, si i-a solicitat informatii si amanunte pe tema masuratorilor pe Bratul Chilia si canalul Bastroe, astfel incat expertii romani sa se poata imbarca pe navele ucrainene…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști urbani la ora actuala, Petre Stefan iși lanseaza albumul de debut – CENTAUR – in cadrul unui eveniment special pe data de 8 aprilie la Arenele Romane din București. Pe 25 noiembrie 2022 se lansa albumul CENTAUR pe platformele de streaming, iar de atunci și pana…

- Partidul Miscarea Populara se reuneste intr un congres extraordinar pe 25 martie pentru a discuta politica de aliante si fuziuni a formatiunii in perspectiva alegerilor locale, europarlamentare, legislative si prezidentiale de anul viitor.Decizia privind organizarea congresului extraordinar a fost adoptata…

- Sa fie mereu bronzata nu va mai fi o grija pentru sexoasa solista Maria Andria. Iubitul sau i-a adus o parte dintr-un salon de infrumusețare chiar acasa, cumparandu-i un solar veritabil. Nascuta in insoritul Cipru, ineditul cadou a bucurat-o nespus pe solista de origine romana care, de cand a dat piept…